Spezia, Gotti: "Era importante non perdere"

08-01-2023 17:44

Il tecnico dello Spezia è soddisfatto del pareggio ottenuto contro il Lecce: “E’ entrato in campo meglio di noi, proprio nei primissimi minuti, conquistando angoli, che abbiamo anche regalato. Nel primo tempo abbiamo cominciato a gestire meglio il campo, poi all’intervallo speravo potessimo ragionare un po’ di più con la palla e crearci trame con linee diverse, ma è stato difficile anche dal punto di vista meteorologico. Abbiamo forzato le giocate, loro hanno attaccanti veloci a cui va data grande attenzione”.

La prestazione non è stata positiva ma il punto è arrivato: “Pur non amando i luoghi comuni, è la classica partita che se non puoi vincere non devi perderla. Il Lecce è una diretta concorrente, giochi in casa e vuoi sfruttare la situazioni. Ma li trovi in grande fiducia, dove vanno forte, stanno bene e alla fine credo che i nostri ragazzi vadano applauditi per la saggezza con cui si è gestita la partita”.