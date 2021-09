Spezia, il ds: "Contattati per David Luiz"

Lo Spezia è senza dubbio una delle squadre di Serie A che più tra tutte ha operato nell’ultimo giorno di mercato, alla ricerca degli elementi giusti da consegnare a Thiago Motta.Tra questi poteva esserci anche un nome molto importante.

Sia chiaro: fare mercato non è mai semplice. Per lo Spezia, come per le altre squadre che mirano a salvarsi, poi, trovare i giocatori adatti tra necessità di goal e costanza è ancora più difficile. A “Il Secolo XIX”, il direttore sportivo bianconero, Riccardo Pecini, ha svelato alcuni retroscena della sessione chiusa pochi giorni fa. “Siamo stati contattati da un agente per David Luiz: non ho ben capito, però, se parlasse sul serio”.

Il centrale difensivo ex Arsenal, attualmente svincolato, poteva finire in Serie A: sarebbe stato un colpo incredibile per lo Spezia, che deve fare i conti con alcuni giocatori da recuperare mentalmente. Uno su tutti Nzola. “Nzola ha rifiutato diverse soluzioni, compreso il Genoa, che sembrava lo volesse spostare al Maiorca: ha fatto saltare lo scambio. Ha detto no a Sampdoria, Victoria Guimares, Besiktas e Cagliari. Se si può recuperare? Dobbiamo tutelare l’integrità del gruppo, ma il calciatore ha accettato di continuare ad allenarsi con i compagni. La scelta tecnica spetta all’allenatore”.

Una situazione che inevitabilmente verrà affrontata passo dopo passo, con estrema lucidità. “Se vuole farsi recuperare, credo che sappia come fare. Dipende da lui. La nostra priorità è preservare il gruppo, che è pulito e unito. Il gruppo non accetta voci fuori dal coro, se la voce fuori dal coro non si fa accettare. Abbiamo fatto due partite senza Nzola e possiamo farne altre 36 tranquillamente”.

OMNISPORT | 02-09-2021 12:47