Spezia, in arrivo il portiere Zoet

Lo Spezia si assicura Jeroen Zoet. La matricola di Serie A martedì potrebbe ufficializzare il portiere olandese, in arivo dal PSV Eindhoven. Pagato un milione di euro, Zoet firmerà un contratto biennale: atterrerà in Italia nelle prossime ore per le visite di rito e per mettere nero su bianco sull’accordo.

I liguri non si fermano qui e vanno a caccia di un trequartista: secondo Sportmediaset, il favorito è Riccardo Saponara, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Lecce.

OMNISPORT | 07-09-2020 16:31