Spezia, Luca Gotti: "Studieremo le soluzioni migliori per battere il Torino"

13-01-2023 17:58

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 18° giornata di Serie A 2022/2023.

Lo Spezia è rimasto imbattuto in tre delle quattro sfide (2V, 1N) contro il Torino in Serie A, perdendo, però, quella più recente, lo scorso 23 aprile, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Queste le parole di Gotti:

“In questo nuovo inizio ho visto cose più o meno buone, ma la più importante è la consapevolezza di avere una squadra. Con l’Atalanta c’è stata una dimostrazione di forza ma non siamo arrivati a cogliere i tre punti per alcuni limiti e qualche scelta anche da parte mia. Con il Lecce, dopo un brutto inizio, la squadra ha saputo rimettersi in carreggiata. Sono segnali importanti. Negli ultimi 180′ il comune denominatore è la solidità mentale, che va al di là degli episodi. Adesso ci aspetta il Toro, una squadra reduce da una partita splendida in Coppa Italia che però è una competizione sminuita. A volte il campo dà risposte differenti dal campionato, ma sicuramente avrà trovato spinta e morale. Con ogni probabilità cambieremo qualcosa. Studieremo le soluzioni migliori per poter portare a casa il risultato”.