Spezia: Maggiore attende la cessione

Giulio Maggiore adesso diventa un caso.

Il centrocampista ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la società ligure e andare in un altro club, cosa che ha provocato la rabbia della società che gli ha tolto la fascia di capitano. Per questo motivo sabato, contro il Como in Coppa Italia, Maggiore ha deciso di non giocare.

E adesso la cessione dovrà avvenire per forza: Sassuolo e Salernitana sono le società interessate al suo cartellino. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

