Spezia, Nzola non convocato per motivi disciplinari

Mbala Nzola non è stato convocato per Spezia-Sampdoria. L’attaccante francese secondo ‘cittadellaspezia.com’ non è stato convocato per motivi disciplinari.

Per la precisione, l’attaccante non si sarebbe presentato al Picco per assistere al match contro il Napoli seppur da squalificato, violando il regolamento interno.

Il tecnico Vincenzo Italiano avrebbe così deciso di non convocare l’attaccante per la sfida salvezza decisiva contro la Sampdoria, un derby ligure che per la neopromossa conta tantissimo.

Nzola peraltro sarebbe recidivo in questo senso. La decisione è anche per mandare un messaggio a tutto l’ambiente.

Lo Spezia si gioca la salvezza con 3 punti di vantaggio sul Benevento terzultimo, 34 punti contro 31. Sampdoria, Torino e Roma saranno le ultime avversarie per gli uomini di Italiano.

OMNISPORT | 11-05-2021 19:36