05-07-2022 12:00

L’arrivo di Luca Gotti ha segnato un nuovo ciclo in casa Spezia, che si prepara a vivere la terza stagione consecutiva in massima serie. Dopo il rinnovo di Jacopo Sala i vertici della società spezzina al lavoro per puntellare la rosa che ha mostrato tanti spunti positivi negli scorsi mesi e gli occhi si sono posati proprio su un profilo che la Liguria la conosce bene.

Le mosse del calciomercato dello Spezia portano al nome di Albin Ekdal, centrocampista svedese classe 1989 che all’attivo conta 288 presenze in Serie A collezionate con le maglie di Juventus, Siena, Bologna, Cagliari e Sampdoria. Proprio con la formazione blucerchiata Ekdal ha raccolto più gettoni in massima serie (119) e dopo il mancato rinnovo con la Samp la sua avventura in terra ligure potrebbe proseguire a La Spezia, dove gli è stato offerto un biennale.

