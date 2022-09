Spezia, Podgoreanu torna al Maccabi Haifa: sfiderà la Juve in Champions

02-09-2022 13:55

Suf Podgoreanu lascia lo Spezia. L’attaccante israeliano classe 2002 torna in patria e, in particolare, nel club che l’ha visto crescere, il Maccabi Haifa, prossimo avversario della Juventus nel gruppo H della prossima Champions League, in cui è approdato dopo l’eliminazione in extremis dai preliminare della Stella Rossa di Belgrado.

Podgoreanu, era arrivato al “Picco” dopo l’esperienza nella Prima Vera della Roma e, in Serie A, nella scorsa stagione, ha messo insieme 5 presenze con mister Thiago Motta. Un talento che sembrava pronto a sbocciare ma che, nell’arco della stagione, è andato via via spegnendosi.