Spezia-Sassuolo, Thiago Motta: "Il nostro pubblico è da lodare"

04-12-2021 23:45

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta presenta in conferenza stampa la partita di domani pomeriggio al Picco contro il Sassuolo di Dionisi. Spezia e Sassuolo si sono affrontati sei volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (tutte gare dal 2012 in avanti) – dopo aver vinto tutti i primi cinque confronti, il Sassuolo ha perso il più recente, 1-2 nella gara di ritorno dello scorso campionato.

Ecco le parole di Thiago Motta:

“l pubblico a Spezia è solo da lodare, hanno fatto sempre quello che si sentivano e hanno aiutato la squadra. Tutto parte da noi in campo, non ci è mai mancato il nostro 100% e in una partita abbiamo messo più follia e in altre più cuore e testa. Domani è un’altra opportunità che con la nostra idea e strategia proveremo a fare un risultato diverso. Sia per noi che per i tifosi, l’empatia si crea. Quando abbraccio i tifosi non è che me lo studio, non sono uno che si prepara queste cose. Vivo il momento, e da come va io agisco. A volte sbaglio, altre no, questo sarà domani. Li sento vicini, tutti i giorni. Sono passati cinque mesi e nella nostra situazione abbiamo bisogno di tutti. Domani è un’opportunità di avere uno stadio pieno che ci aiuta e noi con le nostre idee vogliamo fare risultato. Daremo come sempre il massimo, per avere un risultato diverso. Faremo del nostro meglio, insieme come squadra, per ottenere quello che vogliamo e che ci serve”.

