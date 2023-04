Spezia, Semplici: "Abbiamo reagito da squadra vera"

Il tecnico dei liguri ha commentato il pari ottenuto in rimonta nella ripresa al Picco contro la Salernitana.

02-04-2023 18:00

La sfida importante per la lotta salvezza fra Spezia e Salernitana è finita 1-1 con i padroni di casa che nella ripresa hanno risposto al vantaggio campano. Leonardo Semplici ha commentato così ai microfoni di Dazn il risultato: “Nel secondo tempo è cambiata l’inerzia. Era la gara che volevamo fare dall’inizio, ma non ci eravamo riusciti. Prima dell’autorete la partita era equilibrata poi siamo andati un po’ in difficoltà”.

Semplici ha così aggiunto: “Alla fine del primo tempo abbiamo riordinato le idee e nel secondo abbiamo reagito, facendo una partita da squadra vera. Non era facile ribaltare la situazione, ma lo abbiamo fatto grazie anche al contributo di chi è entrato”. Sulla classifica: “Volevamo i tre punti, ci abbiamo provato fino alla fine senza ottenerli ma questa è la strada giusta. Ringrazio anche i tifosi”.