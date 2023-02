Spezia, Semplici: "Convinto che possiamo uscire da questa situazione"

Il nuovo tecnico dei liguri ha parlato dopo il pari con l'Udinese della possibilità di cambiare la delicata classifica.

26-02-2023 21:10

Per lo Spezia è iniziata la nuova avventura con Leonardo Semplici in panchina e i liguri hanno trovato un pareggio per 2-2 in casa dell’Udinese. Al termine del match, il tecnico ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo sofferto la loro forza, ma sono convinto che con questi ragazzi possiamo uscire da questa situazione. Siamo andati sotto, però poi abbiamo reagito nella maniera giusta”.

Semplici ha aggiunto: “Le cose negative le sappiamo e dobbiamo rinforzare le cose positive di questi ragazzi”. La strada è quella giusta: “Creando tutte queste situazioni da gol, trovando equilibrio, possiamo avere continuità di gioco e risultati“. Settimana prossima ci sarà uno scontro diretto per la salvezza: “Sarà importante con il Verona, ora ci godiamo questa vittoria poi da martedì penseremo a prepararci al meglio”.