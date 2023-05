Spezia, Semplici determinato: "Ora altre tre finali"

Il tecnico ligure: "Non molleremo, abbiamo giocato con compattezza e con responsavilità, il Picco un dodicesimo uomo".

13-05-2023 21:40

Lo Speza rialza la testa quando era spalle al muro, affiancando il Verona di scena domani contro il Torino, e ciò non può che inorgoglire Leonardo Semplici: “La vittoria è merito dei ragazzi. Abbiamo cambiato modulo in funzione del Milan, ma conta occupare bene lo spazio più che il tipo di tattica; siamo riusciti a restare compatti e nel secondo tempo tutti hanno sfoderato una prova straordinaria, che fa ben sperare per le tre finali che ci attendono. Dovevamo fare risultato e ne è uscita una prestazione da uomini veri: serve continuità, con il sostegno dei tifosi ce la possiamo fare, soffrendo. Volevo dare due giorni liberi: mi hanno domandato di ricominciare subito lunedì, un gesto da ragazzi responsabili. Per il calcio espresso non meritiamo questa posizione, ma ora dobbiamo avere questo coraggio”.