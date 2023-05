Spezia, Semplici: “Dovevamo fare gol”

Dopo lo 0-0 di Lecce, il tecnico dei liguri ragiona: “Punto arrivato su un campo difficile, vedremo quanto peserà”

21-05-2023 15:18

Lo Spezia ha avuto il merito di provarci un po’ di più, ma il demerito di non concretizzare le poche occasioni avute in quel di Lecce. Ora c’è solo un punto tra i salentini e il Verona a due turni dalla fine. Sarà battaglia dura fino alla fine, presumibilmente. Il tecnico Leonardo Semplici analizza così: “Vedremo alla fine quanto peserà questo punto. È arrivato su un campo difficile, avevamo creato i presupposti per passare in vantaggio, ci è mancata un po’ di cattiveria che non deve mai mancare in questi casi. Bisogna essere più cinici, è chiaro che nel secondo tempo c’è stato un po’ di timore di perderla, non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo creato”.