Spezia, Semplici: "Noi non molliamo"

Il tecnico dei liguri commenta il ko in casa con il Monza

28-04-2023 23:45

La sconfitta contro il Monza in casa rende ancora più precaria la situazione dello Spezia, che dopo la 32esima giornata potrebbe ritrovarsi in zona retrocessione: “I tifosi possono star certi che noi non molliamo, ci abbiamo sempre creduto – ha dichiarato Leonardo Semplici dopo la partita -. Quel che stiamo facendo non è sufficiente, è un momento particolare: ma siamo uniti e compatti, andiamo avanti fiduciosi”.

L’analisi del match: “Inizialmente sembrava ci fosse solo una squadra in campo, per le occasioni create potevamo avere un vantaggio da doppia cifra. In queste ultime domeniche ci manca sempre qualcosa, quando giochi contro avversarie preparate e di qualità. In questo momento è così, bisogna essere più forti delle difficoltà, eravamo consapevoli prima e ancor di più oggi, ma serve qualcosa di diverso”.