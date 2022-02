Spezia, Thiago Motta esulta per il punto conquistato a Salerno

07-02-2022 23:56

“Vista la partita in modo globale è un punto interessante per noi anche se lo sapevamo che avremmo affrontato una squadra con grandi motivazioni, un’avversaria diretta. È stata una partita difficile, abbiamo dovuto lavorare moltissimo e per questo è un punto importante”.

Con queste parole Thiago Motta ha voluto commentare la performance del suo Spezia sul campo della Salernitana, squadra che i bianconeri sono riusciti a fermare sul 2-2.

“Noi crediamo che per salvarsi e per fare il nostro campionato, la cosa importante è cercare di andare a prendere l’avversario e poi trattare la palla con tanti uomini. Oggi abbiamo trovato delle difficoltà perché la Salernitana ha fatto una buona partita” ha proseguito l’ex Genoa.

“In alcune gare abbiamo gestito la palla, in altre abbiamo sofferto come è normale per una squadra che deve salvarsi. Dobbiamo migliorare sui contropiedi, però credo che sia merito loro perché hanno giocato una buona partita” ha concluso soddisfatto Motta.

