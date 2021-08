Spezia, Thiago Motta: "Le sensazioni sono buone"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato in vista dell’esordio in campionato contro il Cagliari: “Le sensazioni sono buone, vedendo quanto fatto in settimana. Affronteremo una partita difficile come tutte, e lo faremo con fiducia per fare bene. Loro sono una buona squadra, l’anno scorso hanno fatto un buon finale di campionato e si sono salvati bene. Mi aspetto una squadra che attacchi e che giochi per vincere, come faremo noi”.

Sul mercato: “Non mi sentirete mai usare scuse prima di una partita. Noi siamo come siamo, siamo forti e affronteremo il Cagliari come dobbiamo affrontare una partita di Serie A, giocando con fiducia e cercando di fare quello che abbiamo visto in settimana, cercando di portare a casa un buon risultato”.

Thiago Motta non è preoccupato dalle alte temperature: “Non vedo il perché. Quando fa caldo fa caldo, quando fa freddo fa freddo, è la situazione attuale. I nostri giocatori stanno bene fisicamente e l’hanno dimostrato in settimana e in Coppa Italia. Questo non può essere un alibi per un calciatore che difende una squadra come lo Spezia”.

OMNISPORT | 22-08-2021 14:28