Spezia, Thiago Motta: "Mi aspetto le scuse degli arbitri"

27-02-2022 20:55

Il tecnico dello Spezia è furente dopo il match con la Roma: “Il doppio giallo ad Amian? In questo momento mi aspetto le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere. Ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. E’ inutile che stia qui a commentare episodi. Come società Spezia Calcio aspetteremo le scuse”.

Nel mirino oltre all’espulsione anche il rigore assegnato alla Roma nel finale di partita: “Ci sono dei dubbi su una cosa chiara che tocca la palla e nel dubbio si è fischiato rigore. Anche per questo episodio aspetteremo delle scuse come società. Alla fine ci sono tanti episodi a favore dell’avversario. In questo momento capisco che la pressione si alza, le squadre grandi iniziano a fare pressioni. Aspetteremo le scuse”.

