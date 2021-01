Spezia-Udinese 0-1: De Paul segna e poi viene espulso

Terzo risultato utile di fila per l’Udinese che sbanca il ‘Picco’ con il minimo sforzo: Spezia k.o. nonostante una situazione di equilibrio costante sotto l’aspetto del gioco, senza una squadra a prevalere con forza sull’altra.

Gli sbadigli sono la prerogativa del primo tempo, che non offre tanti spunti di discussione: Musso è bravo ad opporsi sul suo palo a Gyasi, Pobega cerca gloria con un colpo di testa ben indirizzato ma senza potenza. Nel finale di frazione si vedono finalmente i ragazzi di Gotti: Deulofeu colpisce il palo esterno, Arslan si vede annullare una rete per posizione di fuorigioco millimetrica di Pereyra, autore dell’assist.

L’episodio che decide il match è tutto merito di Deulofeu: azione personale e sterzata dello spagnolo, atterrato in area da Chabot; l’arbitro non può far altro che assegnare il rigore, realizzato da De Paul con la sua solita freddezza. L’argentino diventa protagonista in negativo con due gialli raccolti tra il 71′ e il 75′ che gli valgono l’espulsione, ‘imitato’ poco dopo da Saponara. Esordio per Llorente.

IL TABELLINO

SPEZIA-UDINESE 0-1

Marcatori: 52′ rig. De Paul

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (71′ Estevez), Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Agoumé (71′ Ricci), Pobega (46′ Acampora); Gyasi, Galabinov (63′ Agudelo), Farias (63′ Saponara). All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi (89′ De Maio), Nuytinck; Larsen, De Paul, Walace, Arslan (60′ Mandragora), Zeegelaar (89′ Molina); Pereyra; Deulofeu (61′ Llorente). All. Gotti

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Bonifazi (U), Pobega (S), Vignali (S), Bastoni (S), Acampora (S), De Maio (U)

Espulsi: De Paul (U) e Saponara (S) per somma di ammonizioni

OMNISPORT | 31-01-2021 14:36