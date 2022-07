Spezia, ufficiale il rinnovo di Jacopo Sala

04-07-2022 17:27

Non si interrompe il sodalizio tra Jacopo Sala e lo Spezia. Dopo essere andato in scadenza settimana scorsa infatti, il centrocampista lombardo ha trovato l’accordo per un nuovo contratto biennale coi liguri.

“Sono molto felice di poter proseguire la mia storia con le Aquile. Voglio ringraziare il Club per la fiducia riposta nei miei confronti: come sempre darò il massimo per ripagarla” ha detto Sala dopo la firma.

“Personalmente non ho mai pensato ad altro che non fosse lo Spezia, qui ho trovato un ambiente ideale e non vedo l’ora di indossare ancora una volta la maglia bianca”, le parole di Jacopo Sala subito dopo la firma del rinnovo contrattuale”.