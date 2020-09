Spezia, un ostacolo in più nella corsa a Llorente

Lo Spezia continua a coltivare il sogno Fernando Llorente.

Il bomber navarro, che non rientra nei piani del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, prende però tempo. E c’è un ostacolo in più per i neopromossi liguri sotto forma di una proposta dalla Spagna per l’ex juventino: l’Eibar si sarebbe fatto avanti con una certa decisione e attende una risposta.

Il nome di Llorente, nei giorni scorsi, era stato accostato anche al Benevento.

OMNISPORT | 30-09-2020 15:16