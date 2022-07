28-07-2022 19:41

L’altro profilo per sostituire un pilastro. La storia calcistica tra Provedel e lo Spezia è ormai ai titoli di cosa, con l’estremo difensore ormai pronto ad approdare alla Lazio dopo la lunga trattativa tra biancocelesti e liguri. Tanti i nomi accostati per difendere i pali spezzini, tra tutti quello di Dragowski, numero uno della Fiorentina che sta cercando una nuova avventura che gli consenta la titolarità.

C’è però un’alternativa al portiere polacco e corrisponde a Sebastian Breza. Classe 1998 di nazionalità canadese, Breza è finito nel taccuino della dirigenza dello Spezia, che è pronta a trattare con il Bologna, titolare del cartellino. Cresciuto calcisticamente in Italia, Breza si è fatto le ossa soprattutto a Potenza, in Serie C, prima di essere acquistato dal Bologna nel gennaio del 2019. Seppur con i rossoblù non abbia mai giocato Breza ha trovato continuità in prestito in patria al Montreal, specialmente nel 2022. Lo Spezia ci pensa e potrebbe virare su un nome nuovo per la propria porta.

