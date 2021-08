Spissu a Kazan, ricco buyout per Sassari

Se per Marco Spissu “si è chiusa una porta e si è aperto un portone”, commento che l’ex play di Sassari ha sfornato dopo il passaggio all’Unics Kazan, conseguenza della trattativa naufragata con Malaga, anche lo stesso club sardo ha buoni motivi per guardare con soddisfazione all’improvvisa svolta nel futuro del giocatore della Nazionale.

Spissu ha firmato un contratto biennale con la formazione del dg italiano Claudio Coldebella, finalista dell’ultima EuroCup, con uscita possibile per ambo le parti già al termine della prossima stagione.

Difficile chiedere di meglio considerando che Spissu è passato dalla Champions League all’imminente avventura in Eurolega, mentre in casa Dinamo ci si frega le mani per il ricco buyout in arrivo, favorito dal fatto che Spissu aveva ancora un anno di contratto con i sardi. Buyout che, come riportato da ‘La Nuova Sardegna’, dovrebbe aggirarsi sui 100.000 euro.

OMNISPORT | 20-08-2021 09:31