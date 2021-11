Stadi, la denuncia di Gravina: “Alcuni tifosi violano i protocolli”

22-11-2021 17:13

Non lasciano spazio all’ottimismo le dichiarazioni rilasciate oggi da Gabriele Gravina in merito alla capienza degli stadi italiani.

Secondo il presidente della Federcalcio infatti, visto l’atteggiamento di molti supporter nostrani, più che in un’ulteriore apertura forse è più opportuno sperare di non assistere a provvedimenti ancora più restrittivi da parte delle istituzioni.

“Dobbiamo difendere la capienza al 75%. In molti hanno spinto per il 100% ma li ho spinti alla cautela. Mi auguro che il governo difenda questa posizione per non chiudere gli stadi nuovamente ma consentire a chi è vaccinato di poter avere accesso allo stadio. Dobbiamo essere più responsabili, in certe partite vedo che si violano i protocolli” ha affermato Gravina nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi nella sede della LND Sicilia.

“È assurdo che le società debbano pagare per la mancanza di rispetto di alcuni tifosi che non mantengono le distanze prescritte. Se continuiamo a vedere queste immagini io ho la sensazione che poi ci sarà un provvedimento diverso” ha affermato piuttosto cupo il dirigente italiano prima di dedicare un pensiero al momento vissuto dall’Italia di Mancini.

“Continueremo a godere del momento di gioia della Coppa. Ma a marzo abbiamo un appuntamento importante che sta creando qualche tensione, a mio avviso immotivata, la squadra è speciale, ha riscoperto dei grandi sentimenti e ha avvertito l’entusiasmo di tutto il paese. I playoff saranno impegnativi ma potremo superarli tutti insieme” ha chiosato fiducioso Gravina.

OMNISPORT