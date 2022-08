Stagione finita ancor prima di cominciare per l'austriaca Gallhuber

30-08-2022 17:03

La slalomista austriaca Katharina Gallhuber, medaglia di bronzo ai Giochi di PyeongChang 2018 ma mai meglio del quinto posto in Coppa del Mondo, si è fatta male una decina di giorni fa, in Argentina, mentre si allenava tra le porte strette sulle nevi di Ushuaia. La risonanza magnetica alla quale è stata sottoposta a Innsbruck ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione del menisco esterno ed interno del ginocchio sinistro, pertanto la sua stagione agonistica finisce ancora prima di cominciare. Nel dicembre del 2018 Gallhuber si fece male al ginocchio destro a stagione iniziata e dovette saltarne tutta la parte restante. “La diagnosi è ovviamente molto dolorosa. Avrei sperato che il risultato fosse meno devastante, ma accetto di nuovo la situazione e lotterò per tornare”, ha detto Katharina al sito della federsci austriaca.