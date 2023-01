Stano: "35 km mista a Parigi 2024? Poco senso, in caso coppia con Palmisano"

12-01-2023 16:43

Dopo aver ricevuto il 14^ premio Cannavò, Massimo Stano ha rivelato i suoi piani: “Ai Mondiali vorrei essere competitivo sia nella 20 che nella 35 km. L’avvicinamento all’evento avverrà sulla distanza corta, con ogni probabilità ai campionati italiani di Frosinone il 19 marzo”. Il marciatore pugliese, che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 20 km e i Mondiali 2022 con la 35 km, vuole adesso fare il bis nella prossima grande competizione internazionale, per arrivare pronto alle Olimpiadi di Parigi 2024: in Francia potrebbe cimentarsi anche nella nuova 35 km a coppie miste, a cui potrebbe partecipare con Antonella Palmisano (altra campionessa olimpica).

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Massimo Stano ha parlato proprio di questa possibilità: “Antonella (che è in ripresa dall’operazione all’anca sinistra del 29 settembre, n.d.r.) non ha più dolore, dice che deve solo rimettere chilometri nel motore. Martedì ne ha fatti 15 frazionati, con dieci ripetute di 1500 metri su strada. Se mai farò la nuova gara olimpica, la 35 km a coppie di Parigi 2024, sarà con lei“, ha confermato il campione olimpico.

Massimo Stano però non ha nascosto un certo dissenso nei confronti di questa novità: “Da quel che si sa, uomini e donne gareggeranno insieme in ossequio alla parità di genere. Sommando i piazzamenti sarà assegnato un solo oro. Una cosa poco seria, che renderà la marcia ancora più incomprensibile ai non addetti ai lavori, col rischio che chi vinca la prova non vinca il titolo. Il bello è che noi, insieme ai cinesi e più difficilmente agli spagnoli, potremmo essere i favoriti”.