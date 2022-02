Stavolta è ufficiale: Tom Brady annuncia il ritiro

01-02-2022 17:35

A tre giorni dalla notizia del ritiro di Tom Brady, poi tornata nell’incertezza, è stato lo stesso leggendario quarterback a ufficializzarlo in un post su Instagram. Ecco il testo.

“Ho sempre creduto che lo sport del football fosse una proposta ‘tutto compreso’: se non c’è un impegno competitivo al 100%, non avrai successo e il successo è ciò che amo così tanto del nostro gioco. C’è una sfida fisica, mentale ed emotiva OGNI singolo giorno che mi ha permesso di massimizzare il mio massimo potenziale. E ho fatto del mio meglio in questi ultimi 22 anni. Non ci sono scorciatoie per il successo sul campo o nella vita.

“È difficile per me scriverlo, ma ecco qua: non giocherò più a livello agonistico. Ho amato la mia carriera nella NFL e ora è il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione. Ho riflettuto molto la scorsa settimana e mi sono posto domande difficili. E sono così orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. I miei compagni di squadra, allenatori, compagni concorrenti e tifosi meritano il 100% di me, ma in questo momento è meglio che lasci il campo di gioco alla prossima generazione di atleti che vi si dedicano e vi si impegnano.

“La mia carriera da giocatore è stata un percorso incredibile, ben oltre la mia immaginazione, e pieno di alti e bassi. Quando ci sei dentro ogni giorno, non pensi davvero ad alcun tipo di fine. Mentre sono seduto qui ora, tuttavia, penso a tutti i grandi giocatori e allenatori coi quali e contro i quali ho avuto il privilegio di giocare: la concorrenza è stata intensa e profonda, PROPRIO COME CI PIACE. Ma le amicizie e le relazioni sono altrettanto intensa e profonde. Ricorderò e apprezzerò questi ricordi e li rivisiterò spesso. Mi sento la persona più fortunata del mondo.

“Ai miei compagni di squadra dei Bucs degli ultimi due anni: vi voglio bene ragazzi, e mi è piaciuto combattere con voi. Avete scavato così in profondità per sfidare voi stessi e mi avete ispirato nello svegliarmi ogni giorno e a darvi il ​​meglio di me. Sono sempre qui per voi ragazzi e voglio vedervi continuare a spingervi per realizzare il vostro meglio. Non potrei essere più felici di ciò che abbiamo realizzato insieme”.

OMNISPORT