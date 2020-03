Stavolta i napoletani stanno con ADL: "Ottima scelta”

Nella prossima stagione il Napoli ripartirà da Rino Gattuso. Ne è certa la Gazzetta dello Sport, che oggi anticipa la decisione del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: con quanto fatto dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, Gattuso ha meritato di restare sulla panchina dei partenopei.

Ancora Gattuso

Secondo il quotidiano, Gattuso e ADL avrebbero già iniziato a programmare la prossima stagione, definendo la lista dei giocatori da tenere e di quelli da poter sacrificare sul mercato. Una scelta obbligata per il Napoli, considerato che nel prossimo anno non giocherà la Champions League.

La conferma di Gattuso viene accolta positivamente sui social da parte della maggior parte dei tifosi del Napoli: con il carattere, la sincerità e i risultati, l’allenatore calabrese sembra aver conquistato il pubblico partenopeo.

“Ottima la conferma di Gattuso”, scrive Biagio su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi del Napoli. “Gattuso se lo merita”, conferma Alfredo. “Dovesse essere vero sarei molto contento – aggiunge Giovanni – perché Ringhio è un buon allenatore e soprattutto una persona seria e vera, lui e il suo staff stanno lavorando molto bene, hanno compiuto un mezzo miracolo”.

Poche alternative

Tra i tifosi del Napoli, però, c’è anche chi ammette che, senza Champions, era difficile per De Laurentiis trovare un allenatore migliore di Gattuso. “E certo c’è la coda… – ironizza Marechiaro – Guardiola, Klopp, Gasperini (lo scorso anno rifiutò la Roma, che era nella stessa situazione del Napoli di quest’anno, per giocarsi la CL) Inzaghi (vorrà sicuramente giocarsi la CL con la Lazio), Allegri (per l’amor di Dio… e poi 8 mln all’anno), Spalletti (vedi sopra ) etc etc. Quando si capirà che la ‘nostra’ dimensione è questa – se non è Gattuso sarà Juric – sarà sempre troppo tardi! Ad ogni modo… Forza Ringhio!”.

