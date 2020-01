Stavropoulos: "Qualità vuole dire meno squadre in A"

Christos Stavropoulos, che con Luca Baraldi e Stefano Sardara ha il compito di riformare la Legabasket, ha parlato con la Gazzetta dello Sport delle strategie che ha in animo di mettere in atto.

"So di dire cose poco popolari, ma un campionato di qualità implica una riduzione graduale del numero delle squadre in una Serie A economicamente sostenibile e con regole ferree con cui garantire la solvibilità – ha tra l'altro sostenuto il dirigente dell'Olimpia Milano -. Sotto una Serie A2 più qualitativa in tutti i sensi in modo tale che se retrocedi non diventa un dramma".

