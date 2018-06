Stecca pure il Brasile, figurone Svizzera

Il Mondiale delle rivelazioni non risparmia neppure il Brasile. Saranno le conseguenze delle stagioni dei club sempre più lunghe e intense, sarà un appiattimento di valori più generale, ma nessuna delle favorite per il successo finale in Russia ha convinto nella prima partita. Incerta la Spagna, confusa la Francia, deludente l’Argentina, supponente la Germania, unica a perdere, il morbo del pareggio coinvolge anche la Seleçao, che si era affacciata all’edizione 2018 come la grande favorita, forte dell’ottimo percorso nelle qualificazioni e nelle amichevoli pre-Mondiali. Invece a Rostov i verdeoro fanno solo sfoggio di presunzione, facendosi fermare sull'1-1 dalla Svizzera e giocando come sanno solo la parte centrale del primo tempo, dopo il buon avvio dei rossocrociati, tutt’altro che rinunciatari come nelle intenzioni della vigilia del ct Petkovic. Così dopo uno spavento per il Brasile firmato da Dzemaili, il Brasile fa le prove generali del vantaggio con Paulinho, al termine di un’azione da jogo bonito sull’asse Neymar-Coutinho, poi al 20’ è l’ex interista ad accendere la torcida sugli spalti inventandosi uno spettacolare destro a giro dal limite dell’area.

Tutto troppo facile e allora il Brasile pensa bene di smettere di giocare, dedicandosi a un possesso palla sterile che dà coraggio alla Svizzera. Lichtsteiner e compagni allora arrivano senza danni all’intervallo e poi riprendono a pressare ed attaccare, trovando il pareggio già al 5’ con un colpo di testa di Zuber, che approfitta della dormita di Miranda e della mancata uscita di Alisson. Punto nell’orgoglio il Brasile si ributta in avanti, ma lo fa senza lucidità e imprevedibilità: Neymar si vede a strappi, Gabriel Jesus neppure quello, il solo Coutinho ha qualche lampo di classe, ma di gioco di squadra non se ne vede. Tite cambia solo i due mediani, deve già inseguire la Serbia e si prepara al fuoco di fila delle critiche.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 22:00