Stefano Travaglia: "Punto alla top 50"

Stefano Travaglia, con Sport Mediaset, è tornato sugli Internazionali di Italia dai quali è uscito per mano di Matteo Berrettini. “Un derby come terzo turno non è mai semplice anzi – ha detto – due tie break decisivi, il primo lottato fino all’ultima palla e il secondo invece scivolato un po’ troppo velocemente. Ho espresso un ottimo gioco durante tutta la settimana e sicuramente meritavo giocarmela al terzo set però lui è stato superiore a me in quanto a scelte di gioco in momenti fondamentali in entrambi i tie break“.

“E’ stato un altro punto di partenza da dove si devono ambire sempre le posizioni più in alto con il duro lavoro e la voglia giornaliera di migliorarsi. Il prossimo impegno sarà il Roland Garros quindi a breve mi potrò di nuovo rimettere in gioco. Il mio obiettivo era prima del lockdown di raggiungere la top 50 e lo è ancora” ha aggiunto il marchigiano.

OMNISPORT | 23-09-2020 17:05