Stellini elogia Eriksen e Sanchez: "Per noi sono risorse"

L’Inter risponde alle vittorie di Milan e Juventus, battendo 4-0 il Benevento.

La squadra di Conte (squalificato e in tribuna) è stata oggi guidata da Cristian Stellini in panchina.

Proprio l’ex Genoa ha parlato a ‘DAZN’ nel post-partita, cominciando dalla prestazione super di Christian Eriksen: “Questa sera Christian mi è piaciuto tantissimo, come tutta la squadra. Si sta adattando in questo ruolo, ora sta avendo le opportunità per farsi vedere, ma è da tempo che lo proviamo. Ci aspettiamo questo da lui, ci aspettiamo che giocando con continuità migliori di partita in partita. Ha fatto un ottimo lavoro, è una risorsa sulla quale abbiamo lavorato tanto, un giocatore di alto livello”.

Poi Stellini ha parlato anche di Sanchez, che solo l’altro ieri sembrava in partenza e invece oggi è entrato con la testa giusta, firmando anche un assist: “Io non mi occupo di mercato, quello che posso dire io è che siamo contentissimi di Sanchez, così come di tutti gli altri. Sono coinvolti nel gioco, nel progetto, vogliono tutti raggiungere i nostri obiettivi”.

Finale sull’assenza di Conte, con le sue famose urla che sono mancate. Ma secondo Stellini i giocatori le avevano bene in testa: “La voce di Conte la sentivano nelle orecchie anche oggi i nostri calciatori. Hanno giocato bene come quando c’è il mister in panchina, sanno benissimo cosa fare”.

OMNISPORT | 30-01-2021 23:23