Stepinski lascia la Serie A: dal Verona a Cipro

L’attaccante polacco di proprietà dell’Hellas Verona, Mariusz Stepinski, lascia l’Italia e si trasferisce a Cipro. La punta, ultima stagione al Lecce, giocherà la prossima stagione con l’Aris Limassol. La cessione è a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo da parte del club cipriota.

Stepinski è arrivato in Italia nell’agosto 2017 acquistato dal ChievoVerona dal Nantes: in due anni con la maglia dei clivensi segna 11 reti in 63 partite. All’esordio va subito a segno nel match contro il Cagliari. La stagione va tra alti e bassi e si conclude con 5 reti.

Nella stagione successiva gioca da titolare e mette a segno 6 reti. Il ChievoVerona retrocede in B, ma Stepinski non lascia la A e nemmeno Verona: passa all’Hellas.

Stagione in chiaroscuro con 21 reti e 3 goal. Poi il passaggio in prestito al Lecce: gioca 32 partite in campionato con 9 reti. Dura poco il ritorno all’Hellas Verona, prima l’interessamento dell’Ascoli, poi quello dell’Aris Limassol, squadra cipriota che ha la meglio. Stepinski lascia l’Italia e sbarca a Cipro.

OMNISPORT | 04-08-2021 21:34