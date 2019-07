Stepinski, serve lo sconto per la A

Mariusz Stepinski è uno degli attaccanti più contesi nell'attuale panorama di calciomercato. Il polacco è retrocesso in serie B con il Chievo e certamente non resterà in cadetteria: su di lui, stando a quanto riferisce 'L'Arena' di Verona, ci sono la Spal e il Parma, con il Brescia alla finestra.

A creare rallentamenti è la valutazione del cartellino fatta dai 'Mussi Volanti': la richiesta di 5 milioni di euro ha già fatto desistere il Celta Vigo.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 14:52