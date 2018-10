Stirpe: "Se non sono più gradito me ne vado"

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe conferma Moreno Longo nonostante le difficoltà della squadra: "Longo è giovane, si era conquistato sul campo la possibilità di allenare in Serie A. Era accaduto anche con Stellone e va supportato: prendiamo pregi e difetti".

La società è finita nel mirino per l'unico punto realizzato in otto partite: "In questi anni ho sempre cercato di fare il bene del Frosinone, se però le condizioni cambiano sarò il primo ad invertire la rotta, anche in 24 ore: se non sono più gradito o non posso più svolgere tranquillamente il mio lavoro sarò il primo ad andare via. Abbiamo perso Dionisi, abbiamo dovuto prendere giocatori giovani e negli ultimi giorni di mercato sono arrivati tre ragazzi, di cui uno a tre ore dalla chiusura. Siamo stati coerenti e abbiamo preso dodici giocatori in totale, il tutto per forza in due mesi dopo la promozione e circondati dall'atmosfera negativa creata dal caso Palermo: abbiamo lavorato tutta l'estate".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 13:40