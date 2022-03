17-03-2022 21:16

Thomas Hitzlsperger, amministratore delegato dello Stoccarda, ed ex centrocampista della Lazio, lascerà il club a fine mese. Il sustituto Alexander Wehrle prenderà il suo posto già a partire dalla prossima settimana. Il club è penultimo in Bundesliga e rischia perciò la retrocessione.Tra infortuni e problemi dirigenziali, sarebbe la terza discesa in 6 anni.

OMNISPORT