Stoccarda, sospeso per pioggia il match di Sonego

08-06-2022 19:44

E’ stato sospeso e rinviato a giovedì mattina il match di Lorenzo Sonego contro Jan-Lennard Struff: l’azzurro aveva vinto per 7-6 al tie-break il primo set contro il tedesco, che nel secondo conduceva per 4-3.

La pioggia ha costretto gli organizzatori a interrompere la partita: il match riprenderà intorno alle 11 di giovedì. Giornata dolceamara per gli Azzurri: Matteo Berrettini al ritorno in campo dopo tre mesi ha battuto il moldavo Rabot, mentre Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set dal georgiano Basilashvili.