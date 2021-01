Stop di Commisso al nuovo Franchi, la reazione di Prandelli

La costruzione del nuovo stadio Artemio Franchi è stata definitivamente accantonata da Rocco Commisso a causa della eccessiva burocrazia che si è trovato di fronte. In particolare, il comune di Firenze avrebbe decretato lo stadio patrimonio comunale, e dunque non può essere abbattuto per costruire quello nuovo.

Questa notizia è stata commentata dal tecnico della Viola Cesare Prandelli:

“La squadra non dovrà farsi condizionare dalla questione stadio, ma fare tutto per essere la forza in più del presidente per costruire il futuro. Certo che la prima impressione su quanto sta avvenendo nella quetione dello stadio Franchi è una sconfitta per il calcio italiano e per chi viene a investire nelle strutture. Mi pare siamo davanti a una follia tutta italiana. Mi auguro che Rocco non perda l’entusiasmo, sarebbe un autogol clamoroso”.

OMNISPORT | 16-01-2021 13:06