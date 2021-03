Stop Eriksen, tifosi dell'Inter contro tutti: siete contenti?

Nel giorno dell’operazione al ginocchio di Arturo Vidal, in vista della trasferta di domani contro il Torino, l’Inter rischia di perdere il sostituto designato del cileno. Oggi, ha infatti lavorato a parte Christian Eriksen, che ha risentito di una lieve infiammazione al ginocchio sinistro. L’entità di quello che pare essere solo un disturbo per il centrocampista danese sarà valutata meglio domani, per la sfida valida per la 27esima giornata di Serie A contro delle 15.00 all’Olimpico di Torino.

Intanto, però, i tifosi nerazzurri sui social se la prendono contro chi nelle scorse settimane non ha smesso di sottolineare i pochi infortuni stagionali dell’Inter, e twittano: “I gufi hanno iniziato il loro lavoro. Prima Vidal e adesso Eriksen…”.

Battibecco tra cugini

Un tifoso rossonero provoca: “Quando avrete fuori De Vrji, Barella, Lautaro e Lukaku contemporaneamente capirete ciò che stiamo provando noi…”. Pronta la risposta nerazzurra: “Lukaku e Hakimi erano fuori nella semifinale di Coppa Italia, Lukaku era assente col Real Madrid e ne ha saltate 3 in campionato. Poi chiaro che Ibrahimovic a 40 anni abbia più infortuni di Lukaku a 27“. Restando in casa Inter, un tifoso sentenzia: “Oh, ci hanno tirato così tanto piedi sugli infortuni che in 3 giorni si sono infortunati 3 giocatori”.

Alternative e Karma

Le alternative a centrocampo non sono moltissime, con il solo Gagliardini a dare maggiori sicurezze a Conte e i pochi minuti nelle gambe che Sensi e Vecino potranno garantire. “Leggera infiammazione ma giusto non rischiare, chiunque giocherà al suo posto dovrà dare il massimo“, sentenzia un tifoso nerazzurro. C’è poi chi ammette: “È il karma, abbiamo “esultato” per l’infortunio di Vidal e ora ci tocca Gagliardini con Vecino pronto a entrare”. E chi prevede: “Dalla fortuna che avete mi gioco Gagliardini marcatore!!!”.

Sfottò e avversari

Ma non mancano gli sfottò. Qualcuno scrive: “Lo tiene a riposo per martedi o mercoledi o giovedi”, con una chiara allusione al prematuro addio alle competizioni europee dell’Inter, o ancora: “avete giocato più di metà stagione tenendolo in panca…..”, “Con questa ecatombe continua se vincete lo scudetto è un miracolo!”. E poi chi ricorda della complicata situazione del Torino, ancora alle prese con giocatori positivi al Covid-19: “contro l’irreprensibile Torino con metà squadra oh nooo”, e chi ironizzando chiede di non fare drammi: “Siete veramente sfortunati… ma per favore”.

SPORTEVAI | 12-03-2021 17:33