Inter, Antonio Conte enigmatico sul futuro in nerazzurro

In vista della partita contro l’Atalanta, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Quella contro i bergamaschi è una gara complicata: “Se sarà la più difficile non lo so, sicuramente è tra le più difficili. Affrontiamo una squadra che crea grandi difficoltà hanno consapevolezza, autostima e giocatori forti non solo nell’undici iniziale. Penso a Muriel che è partito tante volte dalla panchina e da subentrato ha risolto gare complicate. Con l’Atalanta, Gasperini sta facendo un lavoro straordinario in un ambiente giusto e sono contento per lui e per l’Atalanta che ho allenato, anche se per poco. Vincerà chi attaccherà meglio”.

Gara difficile, ma per Conte contano solo i 3 punti: “Non è cambiato nulla, le mie squadre giocano sempre per vincere, che poi si parta favoriti o meno non cambia. Penso anche in passato, quando sono partito con squadre sfavorite, penso a Juventus e Chelsea, ho sempre tracciato l’obiettivo. Il nostro obiettivo è vincere, partire sfavoriti o favoriti cambia poco”.

E’ sicuramente un’altra Inter rispetto all’anno passato: “Penso che anche lo scorso anno abbiamo fatto numeri importanti, sommandoli tra i due campionati forse abbiamo fatto più punti di tutti. Forse chi stava davanti ha frenato dando spazio a chi ha inseguito, questo è cambiato. Noi lo scorso anno abbiamo tenuto un passo importante e sostenuto, che poi sia stata sottovalutata o poco enfatizzata, è relativo. Sommiamo i punti dello scorso campionato e di questo e vedrete”.

Il concetto di gruppo è fondamentale: “Continuo a pensare e penso che si possa vincere con la squadra, l’organizzazione e questa deve esaltare il singolo che viene messo dentro un meccanismo e mettendolo nelle migliori condizioni. Per noi è importante la squadra e ci sono i singoli che stanno crescendo e devono crescere se vogliamo avere l’ambizione di farlo. Abbiamo studiato l’Atalanta e visto determinate situazioni, questa è la quarta partita che faccio da quando sono all’Inter, ci conosciamo entrambi, sarà una sfida di difficoltà alta e ci aspettiamo anche noi delle difficoltà dove dovremo essere bravi ad essere resilienti a rispondere nella fase di possesso”.

Infine Conte dà una risposta sul suo futuro all’Inter: “C’è un dato di fatto, io ho un contratto per un altro anno e in questo momento noi tutti dobbiamo essere concentrati sul presente e non dobbiamo distrarci su altri argomenti. Quello che accadrà all’esterno non deve influire, dobbiamo pensare al presente fino a fine stagione. Capisco anche si voglia cercare di parlare di altro ma noi dobbiamo esser focalizzare al presente e il futuro è da qui a fine stagione. Dobbiamo dimostrare di aver riportato l’Inter ai suoi livelli, vedremo poi cosa accadrà”.

OMNISPORT | 07-03-2021 14:28