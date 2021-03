Inter, importanti novità sulla situazione societaria

Da un po’ di tempo tiene banco il futuro societario dell’Inter: e la domanda che si pongono tutti è cosa succederà?

Le vittorie e il primo posto in classifica non risolvono infatti le problematiche legate alla società con voci che da mesi si rincorrono e che rischiano (anche se bene o male non è successo) di minare la tranquillità dell’Inter di Conte.

Intanto arrivano novità importanti proprio dal principale acquirente, BC Partners, al centro di una estenuante trattativa che va ormai avanti da settimane. Per uscire allo scoperto, la società ha scelto Bloomberg, con le parole del top manager Nikos Stathopoulos, che ha rotto il silenzio.

“Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nell’industria dello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”.

E poi: “Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti. Lo sport è una grande fonte contenuti di alto valore: è in tempo reale, è unico e un contenuto del genere ha valore. Come musica e cinema, lo sport ha contenuti molto attraenti per il pubblico”.

Non finisce qui, perché c’è chi sostiene, come il giornalista Fabio Ravezzani che la trattativa sia addirittura stata ultimata. Il direttore di Top Calcio 24 è infatti abbastanza certo di questa sua informazione come spiega su Twitter.

Ultim’ora: Da ambienti vicini alla trattativa viene data ormai per definita la cessione dell’Inter da Suning a BC Partners. Restano pochi dettagli, ma la felice conclusione dell’affare è dato per scontato. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 2, 2021

Il momento delicato della società è frutto delle decisioni prese dal Governo Cinese che ha bloccato gli investimenti di Suning: a questo punto non rimane che sperare che in BC Partners si sia trovato l’azionista di riferimento per rilevare la maggioranza e mettere la parola fine alla vicenda.

OMNISPORT | 02-03-2021 19:06