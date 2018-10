Strootman: 'Addio Roma? L'ho fatto per Garcia'

Kevin Strootman ha lasciato la Roma in estate al termine di un'operazione di mercato che è stata accolta con grande rabbia dal popolo giallorosso. E a distanza di qualche mese il centrocampista olandese ha scelto un media del suo Paese d'origine per spiegare i motivi del suo inatteso addio.

"Sono andato via per Rudi Garcia – ha infatti spiegato l'ex numero 6 capitolino a 'Voetbal International' -. La sua presenza ha giocato un ruolo chiave per convincermi a trasferirmi all'Olympique Marsiglia. Lo conoscevo dai tempi in cui mi ha allenato alla Roma e lui voleva solo me".

"La società ha fatto tutto il possibile per prendermi e anche il mister mi ha telefonato diverse volte per dirmi quanto avesse bisogno di me", ha aggiunto il nazionale 'oranje', che ha anche voluto raccontare del suo impatto con la Ligue 1: "Le mie prime esperienze con il Marsiglia per ora sono buone. Prima di poter trarre delle conclusioni, però, ci sarà da aspettare ancora del tempo".

SPORTAL.IT | 18-10-2018 00:00