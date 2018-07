Strootman giura fedeltà alla Roma

Kevin Strootman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio nell'International Champions Cup della Roma.

Il centrocampista olandese ha spento qualsiasi tipo di voce di mercato, giurando fedeltà al club giallorosso: "Non ho mai parlato di addio. Ho firmato un contratto un anno fa per 5 anni. Voi giornalisti dite che vado via e che mi vendono, ma io non devo rispondere a questo. Ho un contratto, sono felice. Se non mi mandano via, rimango alla Roma".

Il giocatore giallorosso si è poi soffermato sulla preparazione della squadra: "Penso che abbiamo lavorato bene in queste settimane. Rispetto allo scorso anno in questo abbiamo un vantaggio perché abbiamo lavorato a Trigoria e fatto già due amichevoli prima della ICC – ha aggiunto il centrocampista – Vogliamo far vedere che siamo sulla strada giusta e che siamo pronti".

SPORTAL.IT | 25-07-2018 16:20