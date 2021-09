Studio professore Oxford: Cr7 meglio di Maradona, scatta ironia social

Una volta il dibattito era ristretto solo a due marziani: chi è più forte, Pelè o Maradona? Nei tempi moderni la sfida si era spostata ai due fenomeni attuali: meglio Messi o Cristiano Ronaldo? Da Oxford ora arriva uno studio che rimette tutto in discussione, mischiando fuoriclasse di ogni epoca. Secondo lo studio di un importante professore di matematica dell’Università inglese, infatti, Cristiano Ronaldo è il più grande calciatore di sempre. Di ieri come di oggi.

Professore di Oxford prende in esame 7 fattori per scegliere migliore di sempre

Lo studioso ha stilato un elenco dei dieci migliori giocatori di sempre considerando sette diversi fattori: obiettivi del club, titoli del club, obiettivi internazionali, titoli internazionali, premi del Pallone d’Oro, record individuali e “stagioni del fattore z” che sono stati assegnati per stagioni particolarmente decisive come quella di Ronaldo che nella Champions League 2013-14 segnò 17 gol.

Nel suo video lanciato da LiveScore che spiega il processo, il dottor Crawford ha innanzitutto ristretto la potenziale top ten considerando solo coloro che hanno vinto il Pallone d’Oro almeno due volte. Gli sono poi rimasti 13 giocatori ai quali ha poi applicato le sette categorie per trovare una top ten definitiva. Ed è stato Ronaldo a primeggiare in classifica con un punteggio di 537 su un massimo di 700, 34 davanti alla leggenda del Barcellona e dell’Argentina Messi. Maradona è invece sorprendentemente in nona posizione con l’olandese Johan Cruyff a concludere la top ten.

Sui social i tifosi non prendono sul serio lo studio

Inevitabili le reazioni sui social, difficile trovare chi sia d’accordo con questo studio: “Ronaldo il migliore neanche se fosse l’unico giocatore ad aver calciato un pallone nella storia. Migliore, forse, solo come marcatore…” o anche: “Per me Ronaldo è un giocatore che non sta neanche in Top 5 dei più forti di sempre, non è il tipo di giocatore per cui impazzisco, ma riconosco che come marcatore è il migliore di tutti, fortunatamente nel calcio non contano solo i gol” oppure: “Posate il fiasco”

C’è chi scrive: “E si vede che non sa cos’è il calcio il matematico di Oxford” e poi: “A parte la sciocchezza pazzesca ( Maradona n1 in assoluto ) questo scienziato inglese ha ovviamente pubblicato la sua ca…appena Ronaldo è andato al Manchester United” e infine : “Di stupidaggini ne ho lette ma la questa di mettere Ronaldo primo e Maradona nono è da TSO”

SPORTEVAI | 08-09-2021 10:30