Juve, altro che Cr7: il sondaggio mette Ronaldo nel dimenticatoio

Chi preferite Carlos Tevez o Cristiano Ronaldo? E’ il sondaggio lanciato da un tifoso della Juve, Max G., dopo la fine del mercato estivo. La Juventus sta vivendo una fase di passaggio molto delicata, i bianconeri hanno detto addio a Cristiano Ronaldo e stanno provando a muoversi verso il futuro con una squadra più giovane e più economicamente sostenibile.

Ma l’addio di Cristiano Ronaldo continua a scatenare le polemiche. Il calciatore portoghese è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi della storia del calcio, ma il suo arrivo a Torino sarebbe dovuto coincidere anche con la vittoria di una Champions che invece non è arrivata, e forse non si è creato neanche quel legame affettivo con la tifoseria e l’ambiente.

Discorso diverso invece quello che riguarda l’Apache Carlos Tevez. Il calciatore argentino è arrivato a Torino dopo l’esperienza inglese e nonostante la fame di “piantagrane” nel corso della sua avventura italiana ha dimostrato di essere un giocatore in grado di adattarsi alle diverse situazioni e soprattutto di far sentire il suo peso nelle gare più importanti.

I tifosi della Juventus scelgono Tevez

L’addio di Cristiano Ronaldo andato via a pochi giorni dalla fine del mercato e a campionato già iniziato ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri che sui social sembrano scegliere tutti Carlos Tevez: “I ricordi, le emozioni, i momenti legati all’Apache credo siano difficilmente paragonabili a qualcosa di alternativo in questi anni. Per me non c’è storia”. Anche Tommaso è sicuro: “Tevez senza ombra di dubbio, incarnava perfettamente cosa significava giocare per la Juve. Tenacia, cattiveria ma anche un talento unico. CR7 è capitato in un momento sbagliato ma comunque è una stella a se. Carlitos invece trascina tutti sia in campo che sugli spalti”.

Ma c’è anche chi sembra scegliere Ronaldo spiegando: “CR7 è il giocatore di più alta qualità mai venuto alla Juve. Purtroppo è venuto in un periodo in cui dirigenti, allenatori e giocatori non sono stati alla sua altezza. Quando arrivò Platino aveva intorno 6 campioni del mondo, oltre che Trapattoni, Boniperti e l’Avvocato”. Mentre a cercare la sintesi ci prova Paolo: “Io scelgo entrambi. Tevez era più umano ed esprimeva un valore di squadra completo. CR7 è una macchina da record che non guarda in faccia a nessuno, spesso nemmeno i propri compagni di squadra”.

SPORTEVAI | 02-09-2021 08:22