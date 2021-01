Sturaro al Verona, è ufficiale: prestito con diritto di riscatto

Il Verona, che sogna un piazzamento nelle coppe europee, ha chiuso un colpo a centrocampo di sicuro spessore: è ufficiale, infatti, l’ingaggio di Stefano Sturaro.

Operazione chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, come si evince dal comunicato rilasciato dalla società scaligera sul proprio sito.

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa CFC – a titolo temporaneo sino al temine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 27enne centrocampista Stefano Sturaro”.

Sturaro era stato praticamente ‘annunciato’ da Juric in conferenza, con il punto sui tempi di recupero da un lieve infortunio che lo renderà indisponibile ancora per una decina di giorni: “Arriva mezzo infortunato, se tutto va bene ci vorrà una decina di giorni: per la gara col Napoli e quella successiva non sarà disponibile”.

Sturaro lascia il Genoa dove era tornato nel gennaio 2019, dopo le parentesi alla Juventus e allo Sporting Lisbona: per lui una chance d’oro di lasciare il segno in una piazza ambiziosa e in rampa di lancio verso grandi traguardi.

OMNISPORT | 23-01-2021 10:43