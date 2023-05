Stybar: operato per endofibrosi iliaca

Primavera al di sotto delle aspettative e il ceco del Team Jayco – AlUla ha scoperto la malattia

08-05-2023 15:12

Zdenêk Štybar (Team Jayco – AlUla) è stato operato per curare una endofibrosi iliaca, di cui si è accorto in occasione di una serie di controlli alla ricerca delle motivazioni di una primavera molto al di sotto delle attese. A quel punto la scelta era se sottoporsi all’intervento chirurgico o abbandonare la carriera da ciclista. Il vincitore di corse importanti come E3 Harelbeke, Omloop Het Nieuwsbald e Strade Bianche, classe 1985, ha scelto di regalarsi una possibilità. Ora lo attende il recupero. Quella di cui soffre il corridore ceco è la stessa malattia di cui soffrono Fabio Aru e Bob Jungels.