Suarez Navarro dall'incubo al sogno: obiettivo Parigi

Lo sport come palestra di vita. E lo sport come stimolo per continuare a vivere.

Questi gli insegnamenti che può trasmettere Carla Suarez Navarro.

La tennista spagnola, 32 anni, ex numero 6 del mondo, ha annunciato via social la vittoria definitiva contro il linfoma di Hodgkin, la stessa malattia che aveva aggredito Francesca Schiavone.

Suarez Navarro si era ammalata nel settembre 2020 alla vigilia della sua ultima stagione nel circuito.

Dopo la fine dell’ultimo trattamento a Barcellona, l’annuncio via social: “Un altro passo avanti in questo lungo cammino – ha scritto -, oggi finisco il trattamento e posso dire di aver superato il linfoma. Sono stati mesi duri, in cui ho dovuto affrontare una realtà che non avevo mai vissuto sulla mia pelle. Grazie alla pazienza e alla bravura dei medici siamo riusciti a superare la malattia”.

La prossima, incredibile sfida da vincere si chiama Roland Garros. La spagnola ha infatti già ripreso gli allenamenti in vista del secondo Slam della stagione che inizierà il 30 maggio: “Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di incoraggiamento, e anche i colleghi, gli sportivi che mi sono sempre stati vicino. Oggi è il giorno di cominciare una nuova vita”.

OMNISPORT | 22-04-2021 14:24