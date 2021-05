Suarez parla italiano come Totti, i social non perdonano

Il direttore de Il Tempo, Franco Bechis, analizza non senza ironia i video dell’esame sostenuto da Luis Suarez e mette sotto tiro gli esaminatori dell’Università di Perugia. Leggere l’articolo è anche gradevole, ma c’è un ma che non può passare e, infatti non passa, inosservato. Il direttore si macchia di una leggerezza facilmente evitabile quando paragona Suarez all’ex capitano della Roma. O, almeno così sarebbe se solo Bechis avesse voluto. Il problema è che, visto anche il titolo scelto (“Il video dell’esame riabilita Luis Suarez: parla italiano come Totti“), l’intenzione del direttore sembra proprio quella di non voler minimamente evitare la leggerezza. Anzi, Bechis sulla sua “battuta” ci costruisce e chiude l’intera arringa.

Lasciatosi prendere un po’ troppo la mano, il direttore nel suo articolo salva l’ex Barcellona accostato alla Juventus, sottolineando come in sede di esame abbia dimostrato di masticare l’italiano “meglio di molti giocatori di calcio che qui sono nati”. E fin qui nulla di così scandaloso. Poi, però arriva il confronto che scatena letteralmente i Social: “Non avrebbe fatto un esame migliore – tanto per intenderci – un Francesco Totti dei bei tempi“.

Social non accettano il paragone tra Suarez e Totti

Rilanciata anche sui Social, la notizia ha attirato un’infinità di critiche. C’è chi scrive: “Caduta di stile di Franco Bechis. Veramente un articolo disdicevole e offensivo”, a cui risponde un altro utente, che sottolinea: “Secondo me questo non è una caduta di stile, questo è bullismo da social!! Perché non ha criticato un giocatore dicendo non sai giocare, un politico dicendo non sai amministrare ecc ecc, ma è andato proprio sul personale”. Un tifoso romanista non nasconde il fastidio: “Pena. Mi fate pena. E mi dispiace perché ci sono tanti giornalisti ne Il Tempo che non meritano questa linea editoriale“.

C’è poi chi ribalta la questione: “Il problema però non è che parli o meno meglio di Totti, ma che in effetti parla meglio di molti giornalisti“. Non mancano poi critiche ancora più aspre: “Pessima e scorretta abitudine quella di offendere l’educazione di chi ha sempre dedicato il suo tempo allo sport. Totti doveva giocare a calcio e lo faceva come nessun’altro, lei deve scrivere e invece produce materiale di una pochezza imbarazzante…uno ce l’ha fatta, l’altro no”. I commenti infastiditi sono veramente tantissimi: “Da direttore una caduta di stile che al confronto Totti si erge di colpo a gigante di bon ton e correttezza. Pessimo!!!!!!”, a cui fa eco la puntualizzazione: “Caduta di stile per chi lo stile ce l’ha…“.

Qualcuno ricorda i veri motivi dietro al caso Suarez: “Il punto è che l’esame era stato preparato, non tanto il livello d’italiano del giocatore. Anch’io se ben istruito sulle domande, passo facilmente un esame di spagnolo!”, “E poi il punto non è come diavolo parla Suarez (e ancora meno Totti) ma l’esame “addomesticato”, secondo l’accusa. E invece la si butta in caciara, come sempre in Italia”. Infine, gli utenti dimostrano di non riuscire proprio a gradire: “Manco i Monty Python avrebbero partorito una battuta così… ora il problema è ridere dopo tale stupidaggine”, “Ma doveva far ridere? Totti fagliela una bella querela così magari in tribunale ti sente parlare”.

SPORTEVAI | 01-05-2021 16:44