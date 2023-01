Suarez show, esordio con tripletta al Gremio

18-01-2023 09:01

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Luis Suarez in Brasile. L’esordio con la nuova casacca del Gremio è stato indimenticabile per l’ex attaccante uruguaiano classe 1987.

Nella finale della Recopa Gaucha, Luis Suarez è stato grande protagonista. L’ex punta, tra le altre, di Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid, ha segnato ben tre gol, in soli 38′ di gioco (tutte le reti dell’uruguaiano sono arrivate nel primo tempo di gioco). La partita si è conclusa sul punteggio finale di 4-1 a favore della nuova squadra del fuoriclasse uruguaiano. Il club, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha omaggiato il grande debutto si Luis Suarez: “La storia di Luisito qui non poteva iniziare meglio”, le parole del post.