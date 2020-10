Subito Gotze: gol all'esordio dopo 9 minuti

Dopo una vita passata in Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, Mario Gotze ha scelto di ripartire dall’Olanda: il trequartista tedesco ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con il PSV andando subito a segno all’esordio.

L’impatto con l’Eredivisie non poteva essere migliore per il giocatore 28enne, approdato in Olanda lo scorso 6 ottobre a parametro zero dopo essersi svincolato. Il primo goal arriva addirittura dopo nove minuti di gioco: il classe ’92 approfitta di un retropassaggio corto per anticipare il portiere e depositare in rete la sua prima gioia ‘orange’.

Si tratta della rete che spiana la strada al PSV sul campo dello Zwolle per lo 0-3 finale che lancia la squadra di Schmidt in vetta alla classifica a quota 13 con un punto di vantaggio sugli eterni rivali dell’Ajax. A 28 anni Gotze è pronto a ripartire per la prima volta lontano dalla sua Germania e da un palcoscenico con meno pressione.

OMNISPORT | 18-10-2020 19:40